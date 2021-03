Tchad: libération du militant Mahamat Nour Ibedou

Il y a d’abord eu la première garde à vue qui a duré 48 heures, puis le procureur l’a prolongée pour 72 heures. Donc, aujourd’hui, il n’y avait pas le choix. Il devait ou bien me conduire à la maison d’arrêt ou me libérer. Le procureur a estimé que l’infraction n’est pas constituée et il m’a libéré. Il a classé le dossier sans suite. On me reprochait d’avoir troublé l’ordre public et d’avoir constitué un attroupement non autorisé.