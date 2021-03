Éthiopie: le Premier ministre Abiy Ahmed reconnait la présence d'Érythréens au Tigré

Un soldat à la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie, le 22 novembre 2020. © AFP/EDUARDO SOTERAS

La province du Tigré est en guerre depuis début novembre. Plus de trois millions d'individus sont en besoin d’assistance et victimes de graves violations des droits de l’homme. Le Premier ministre Abiy Ahmed est resté silencieux depuis plus de trois mois. Il a fini par reconnaître en partie la catastrophe humanitaire engendrée par son intervention, mais n’en endosse pas la responsabilité.