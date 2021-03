Affaire Chebeya-Bazana en RDC: le général John Numbi visé par un mandat d’arrêt

L’étau était en train de se resserrer tout autour de lui et il a préféré fuir. Mais je pense que c’est une lâcheté de sa part, parce que c’est quelqu’un qui se disait très puissant. Et je pense qu’il aurait dû affronter la justice congolaise et s’expliquer sur les circonstances réelles de l’assassinat de ces deux défenseurs des droits humains. Pour nous, c’est un grand choc, parce que John Numbi est toujours considéré comme suspect numéro 1 dans l’assassinat de Floribert Chebeya Bahizire et Fidèle Bazana Edadi. Le général John Numbi est celui-là même qui avait rendez-vous avec Floribert Chebeya Bahizire, ce n’était avec personne d’autre que lui. Donc, je pense que mêmes toutes ses déclarations ont été balayées par les deux policiers qui ont fait des témoignages éloquents. Il reste à lui à nous dire de qui il avait reçu l’ordre pour opérer pour assassiner Floribert et Fidèle