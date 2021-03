Guinée: la nouvelle stratégie du Front national pour la défense de la Constitution

Manifestation du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) le 6 janvier 2020 à Conakry (image d'illustration). CELLOU BINANI / AFP

En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) opère sa mue : un an après le référendum du 22 mars 2020 qui a abouti à une modification de la Constitution contestée, il continue de dénoncer « un coup de force » et reste opposé à un troisième mandat du président Alpha Condé. En parallèle, ce mouvement, qui rassemble partis d’opposition et société civile, tente d’élargir son engagement à des revendications plus sociales.