Niger: les attaques de masse contre les civils, nouvelle méthode sauvage des djihadistes

Jami'an tsaro a wasu yankunan da ake fuskantar matsalar tsaro a Tillabery RFI

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Des attaques sans précédent contre des villages et des campements dans l’ouest du Niger ont fait plus de 200 morts en l'espace de six jours. Ces violences n’ont pas été revendiquées, mais elles portent la marque du groupe État islamique au Grand Sahara, seul grand groupe djihadiste dans cette zone suffisamment bien organisé pour mener des assauts de cette ampleur. Depuis le début de l'année, quatre attaques ont visé des civils dans cette zone. Le gouvernement parle d'un nouveau mode opératoire.