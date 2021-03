Affaire Chebeya-Bazana en RDC: ce que risque le général John Numbi en fuite

Que risque John Numbi, le général fugitif qui a fui vers l’étranger après avoir refusé de répondre à une invitation de la justice militaire, qui cherche à l’entendre sur l’affaire Chebeya ? Certains officiels congolais évoquent la possibilité d’une extradition de l’intéressé vers la RDC. C’est possible, en actionnant le mécanisme interne de la SADC, qui regroupe les pays de l’Afrique australe parmi lesquels la RDC et le Zimbabwe, ou solliciter la Convention internationale contre la torture. Les explications de Me Peter Ngomo.