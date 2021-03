Bénin: Une mission du Quai Branly à Cotonou pour accélérer la restitution des œuvres

Le président du musée Quai Branly-Jacques Chirac, Emmanuel Kasarherou, est à Cotonou pour accélérer le processus de restitution des œuvres en possession de son musée. AFP/File

Le président du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Emmanuel Kasarherou est arrivé à Cotonou mercredi 24 mars dans une mission technique jusqu’au 28 mars consacrée à faire avancer les préparatifs côté Bénin pour la restitution des 26 œuvres promises par Paris. Le temps presse, car les députés français ont donné un an au Bénin et au Sénégal pour terminer le processus et récupérer ces œuvres.