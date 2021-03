Congo-B: le parquet de Paris confirme que l’opposant Guy-Brice Parfait Kolélas est mort du Covid-19

Guy-Brice Parfait Kolelas, opposant au président Sassou et candidat vaincu à la présidentielle, à Brazzaville le 17 mars 2016.

Une enquête avait été ouverte en France après le décès du principal opposant à Denis Sassou-Nguesso réélu dès le premier tour du scrutin selon les résultats provisoires de la Commission électorale. Guy-Brice Parfait Kolélas est décédé à son arrivée en France par avion médicalisé le 22 mars, au lendemain de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Les causes du décès de l’opposant ont suscité des interrogations dans le pays.

Immédiatement après le constat du décès de Guy-Brice Parfait Kolélas à Paris, une enquête pour rechercher les causes de la mort de l’opposant a été lancée et confiée à la brigade criminelle. Et dans un communiqué mercredi, le parquet de Bobigny explique « que les différentes investigations menées par l’Institut médico-légal de Paris révèlent que ses poumons étaient très altérés. »

L’autopsie menée le lendemain de sa mort conclut à une « insuffisance respiratoire compatible avec la constatation médicale congolaise de Covid-19 ». Sa contamination au coronavirus a d’ailleurs été confirmée par « la virologie moléculaire », précise le communiqué.

Le parquet rappelle que l’état de santé de l’homme politique de double nationalité s’est dégradé dans l’avion qui le rapatriait en France. Il est décédé en vol, en présence d’un médecin sanitaire, de son médecin de famille et de sa femme Nathalie Kolélas.

Au Congo ces derniers jours, plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux et partagés de nombreuses fois considéraient qu’il avait pu être victime d’un empoisonnement.

