Gabon: le Code civil en cours de révision en faveur des droits des femmes

Au Gabon, l’égalité entre l’homme et la femme est en passe de franchir une nouvelle étape. Mardi 23 mars, le gouvernement a adopté un projet de loi modifiant le Code civil. Cette modification vise à promouvoir l’égalité entre les sexes. Si le projet adopté par le gouvernement est approuvé par les deux chambres du parlement, les Gabonaises vont gagner en autonomie et aussi en responsabilités.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Le projet de loi adopté par le gouvernement gabonais mardi permet plus d’égalité entre l’homme et la femme, contrairement à l’actuel Code civil. Dans un couple, le mari devra partager le rôle de chef de famille. Et les époux pourront choisir ensemble la résidence familiale.

Concernant le divorce, désormais, les fautes commises par l’homme peuvent aussi justifier la séparation. C’est le cas, par exemple, de l’adultère. Actuellement, le divorce est prononcé seulement lorsque l’adultère a été commis par la femme. Le nouveau texte introduit, par ailleurs, le concept du divorce par consentement mutuel. Et la femme n’est plus obligée, en cas de voyage avec ses enfants, de demander une autorisation à son époux.

Le mari gagne tout de même quelques galons. En cas de décès de son épouse, sa part de l’héritage lui revient directement. Les hommes battus par leurs femmes peuvent également obtenir le divorce.

Pour être applicable, le nouveau Code civil doit d’abord être adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, où le parti au pouvoir détient la majorité absolue.

