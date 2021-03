Mauritanie: sit-in des syndicats de l’enseignement secondaire devant la présidence

L'École normale d'instituteurs de Nouakchott, en Mauritanie. AFP - CARMEN ABD ALI

Les organisations syndicales réclament des hausses de salaires, des logements, une généralisation de la prime de la craie (professeurs qui donnent des cours en classe) et des indemnités d’éloignement. Plus de 2 000 professeurs et instituteurs ont répondu à l’appel de leurs syndicats pour faire entendre leurs voix le jour où le gouvernement tenait sa réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.