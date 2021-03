Niger: dans un contexte lourd, le Forum sur la sécurité au Sahel s'achève

Le général de brigade Mahamadou Abou Tarka, président de la Haute autorité à la consolidation de la paix, lors du Forum de Niamey sur la Paix et la Stabilisation des pays du Sahel © Sidy Yansané / RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce jeudi 25 mars marque le dernier des trois jours de deuil national décrétés après les attaques à Tillia et Banibangou, proches de la frontière malienne, où plus de 203 civils ont été froidement assassinés par des groupes armés. Des attaques encore non revendiquées mais dont le mode opératoire rappelle fortement le groupe État islamique dans le Grand Sahel. C’est dans ce contexte que s’achève aussi le Forum sur la Paix et la Stabilisation des pays du Sahel, autour du thème « Stabilisation des zones de conflit et lutte contre le terrorisme dans le Sahel central et le bassin du Tchad ». Il a été question d’apporter des solutions nouvelles pour accompagner l’effort militaire.