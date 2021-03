Reportage

Présidentielle au Tchad: les victimes d’Habré interpellent les candidats sur les réparations

Les victimes du régime de Hissène Habré ont manifesté le 25 mars 2021 devant le siège de leur association à Ndjamena pour réclamer l'application des peines de justice prononcées en 2015. © RFI/Aurélie Bazzara-Kibangula

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Six ans après le procès de la cour criminelle de Ndjamena le 25 mars 201), les victimes du régime de Hissène Habré demandent toujours l'application des peines prononcées : travaux forcés pour une vingtaine d'ex-agents de la DDS et le versement d'une indemnisation de 75 milliards de francs CFA. À quelques semaines de l'élection présidentielle, les victimes souhaitent se faire entendre par les candidats et espèrent faire bouger les choses.