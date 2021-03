RFI soutient son journaliste Pierre Firtion

Alors que, ces derniers jours, la presse togolaise s’est fait l'écho de fausses informations concernant le journaliste du service Afrique de RFI Pierre Firtion, la direction de la chaine souhaite faire une mise au point. Dans un communiqué publié ce vendredi 26 mars, la direction de RFI précise qu’aucune mesure disciplinaire, de quelque nature que ce soit, n’a été prise à son encontre et que toute affirmation contraire relève du mensonge. La direction de RFI apporte tout son soutien à Pierre Firtion, qui travaille avec grande rigueur et professionnalisme.

Pierre Firtion, qui est reporter au service Afrique de RFI, est l'auteur d'un article, en date du 31 mars 2020, révélant l'existence d'une lettre du président français Emmanuel Macron au président togolais Faure Gnassingbé. Cette lettre existe bel et bien. C'est après avoir enquêté et vérifié l'authenticité de ce courrier que RFI a publié l'information. En rédigeant son article, Pierre Firtion a fait son travail avec grande rigueur et professionnalisme. Depuis plusieurs mois, Pierre Firtion est visé par des attaques totalement infondées et des menaces insupportables. RFI lui exprime toute sa solidarité et l’accompagne dans les suites judiciaires à donner à cette affaire.

Communiqué de la direction de Radio France internationale © RFI

