Le chef du groupe jihadiste somalien des shebabs s'en prend au président djiboutien

Le président Ismaïl Omar Guelleh ici en novembre 2018 (image d'illustration). Eric FEFERBERG / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le chef du groupe jihadiste somalien des shebabs a diffusé un deuxième message en un mois, samedi soir. Dans un discours adressé à ses partisans, Ahmed Diriye s'en prend particulièrement, cette fois, à Djibouti et prend pour cible « les intérêts américains et français » dans le pays. Et il met également en cause le président djiboutien.