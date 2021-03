Soudan: accord de principe avec l'un des derniers groupes rebelles non-signataires de l'accord de paix

Le chef général du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, et le président du SPLM / A-N, Abdelaziz al-Hilu, signent une déclaration de principes entre le gouvernement de transition soudanais et le SPLM / A - Nord, à Juba, le 28 mars 2021.

REUTERS - JOK SOLOMUN