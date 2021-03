Côte d’Ivoire: deux attaques visent des forces de défenses dans le Nord

Des militaires ivoiriens à Bouaké, le 13 janvier 2017 (photo d'illustration). Sia KAMBOU / AFP

Le bilan provisoire de deux attaques survenues la nuit dernière dans le nord de la Côte d’Ivoire fait état d’au moins six morts. Cinq personnes ont été tuées dans des combats entre Forces de défense et de sécurité et assaillants qualifiés de « terroristes » par l'état-major, à Kafolo. Un gendarme a été tué dans un accrochage distinct à plusieurs kilomètres à l’est de ce village.