Covid-19: le vaccin Johnson & Johnson arrivera en Afrique dès septembre

Une femme attend d'être testée au centre médical Nkembo à Libreville, au Gabon. Steeve Jordan / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans lutte contre le Covid-19, jusqu'à 400 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson vont être livrées aux pays de l'Union africaine. C’est ce qu’a annoncé, ce lundi 29 mars, le géant pharmaceutique américain. La livraison de ces vaccins par Johnson & Johnson devrait commencer dès le mois de septembre, et ce alors que le virus a tué plus de 120 000 personnes sur le continent et infecté près de 4,2 millions de personnes