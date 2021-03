Madagascar: hommages à l'ancien président Didier Ratsiraka avant son inhumation

Didier Ratsiraka, en 1997 lors de son investiture après le second tour des élections.

La Grande Île a rendu hommage à son ancien président Didier Ratsiraka, avant son inhumation au mausolée d’Antananarivo. Le convoi funéraire de l’ancien président a fait étape en fin de matinée au Palais d’État de Iavoloha, palais qu’il avait fait, d’ailleurs, construire en 1975. Une cérémonie officielle, avec l’actuel chef de l’État, la famille de Didier Ratsiraka, des proches, des membres de son parti l’AREMA et le corps diplomatique a eu lieu dans la Cour d’honneur du Palais.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

La cérémonie s’est terminée en fin de matinée et le convoi funéraire de l’ancien président est ensuite passé dans les différents quartiers de la capitale pour permettre aux Malgaches, sortis dans la rue, de saluer et de rendre un dernier hommage à l’amiral Didier Ratsiraka.

La cérémonie d’honneur militaire s’est déroulée dans la cour du Palais d’État. Un grand portrait de l’ancien président et son cercueil au centre, entourés, d’un côté, des différents corps des forces armées malgaches et, bien entendu, de la marine de Madagascar. De l’autre côté, les chefs d’institutions, sa famille ou encore des membres de son parti, l’AREMA.

La cérémonie a débuté par un culte, avant le discours du président malgache : « L’amiral Didier Ratsiraka ne ressemble à aucun autre », a déclaré Andry Rajoelina qui est revenu sur les vingt-et-un an au pouvoir de l’ancien chef d’État et notamment son engagement pour l’éducation, avec la construction d’écoles primaires publiques, dans chaque quartier, de collèges et de lycées dans tous les districts.

C’est ensuite le frère de Didier Ratsiraka qui a rappelé des souvenirs d’enfance et de jeunesse de l’ancien président. Didier Ratsiraka est inhumé ce lundi après-midi au mausolée de la capitale, un mausolée qu’il avait fait construire pour les combattants nationalistes malgaches qui avaient perdu la vie, lors de l’insurrection du 29 mars 1947 contre les anciens colons français.

