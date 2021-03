Affaire Bouaké: les témoins se remémorent le bombardement au premier jour du procès

Un des Sukhoi-25 ayant participé au bombardement de Bouaké, à l'aéroport de Yamoussoukro le 14 novembre 2004 (Image d'illustration). © Pascal Guyot/AFP

Première journée d’audience lundi 29 mars à Paris au procès du bombardement de Bouaké. Le 6 novembre 2004, deux avions de l’armée ivoirienne ciblaient une base française dans cette ville de Côte d’Ivoire faisant 10 morts et 38 blessés. Les appareils étaient pilotés par des mercenaires biélorusses et assistés de copilotes ivoiriens. Cette journée a été consacrée à l’appel des témoins, au rappel des faits et aux premières auditions.