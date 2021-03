La CPI confirme en appel la peine de 30 ans de prison contre Bosco Ntaganda

Les juges d’appel ont confirmé que Bosco Ntaganda, chef militaire de l’UPC, avait joué un rôle déterminant dans les crimes commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri. ANP/AFP

La Cour pénale internationale a confirmé sa décision mardi 30 mars. L’ancien chef de guerre et général de l’armée congolaise est reconnu coupable de 18 chefs d’accusation pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis en Ituri en 2002 et 2003. A l’époque, celui qu’on surnomme Terminator était l’un des chefs de l’UPC, une des milices impliquées dans la guerre civile. Il ne lui a été reconnu aucune circonstance atténuante.