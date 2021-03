Libye: malgré un executif commun, Benghazi toujours en proie à l’insécurité

La ville de Banghazi en Libye. AFP - ABDULLAH DOMA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’arrivée du nouvel exécutif unifié ne change pas encore la situation sécuritaire en Libye. À l’Est comme à l’Ouest, les exactions et les atteintes aux droits de l’homme, les enlèvements et les détentions arbitraires continuent. Ces derniers temps, la plus grande ville de l’Est libyen a été le théâtre d’une série de meurtres et d’enlèvements sans précédent. Le nouvel exécutif semble impuissant face à l’insécurité qui règne partout dans le pays.