RDC: nouveau dialogue intercommunautaire sur la situation dans l’Est

Uvira en RD Congo, depuis un hélicoptère Puma de la MONUSCO. Photo MONUSCO/Abel Kavanagh

En République démocratique du Congo, alors que les armes continuent de parler sur les hauts et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga dans la province du Sud-Kivu, un dialogue s’est ouvert ce lundi 29 mars à Kinshasa entre les communautés en conflit, les Babembe, Babuyi, Bafuliru, Banyamulenge, Banyindu, Barundi et Bavira. Ces travaux co-animés par le chef de la maison civile du président Felix Tshisekedi sont pilotés par le gouvernement central en collaboration avec l’ONG Interpeace, spécialisée dans le règlement des conflits.