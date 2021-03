Affaire Bouaké: le témoignage poignant de l'ex-militaire Djamel Smaïdi devant la cour

Un militaire français devant l'école de Bouaké qui sert de base à l'Opération Licorne, le 10 Novembre 2004. © AFP - Philippe Desmazes

Texte par : RFI

Depuis lundi, la cour d'assises de Paris juge trois pilotes et copilotes accusés d'assassinat et tentative d'assassinat dans l'affaire du bombardement de Bouaké, en Côte d'Ivoire, en 2004. Ce mercredi matin, c'est l'un des 38 soldats français blessés dans le bombardement, l'un des plus gravement touchés d'ailleurs, qui a livré un témoignage poignant.