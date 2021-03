Covid-19 : situation préoccupante au Burundi

Des Burundais se lavent les mains, par précaution contre le Covid-19, en mars 2020. AFP - ONESPHORE NIBIGIRA

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le président Évariste Ndayishimiye a déclaré le Covid-19 premier ennemi du Burundi. Après une première baisse sensible suite aux mesures prises, le pays fait face depuis début 2021 à une deuxième vague. Depuis, le pays a lancé une campagne de dépistage massif, avec déjà quelque 180 000 tests effectués jusqu’ici, et il impose une quarantaine obligatoire et des tests pour les voyageurs, mais des médecins estiment que la situation pourrait échapper à tout contrôle.