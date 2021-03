La chambre d’appel de la CPI confirme l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé

Dans la décision qui a été lue par le juge Chile Eboe-Osuji ce mercredi, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale indique qu'elle rejette l'appel du procureur et confirme la décision de première instance. En janvier 2019, l'ancien président ivoirien et l’ex-chef des Jeunes patriotes avaient été acquittés.

Avec notre envoyée spéciale à La Haye, Jeanne Richard

Les deux pouces en l’air, en signe de joie et de victoire : ce fut la réaction de Laurent Gbagbo à l’énoncé du jugement de la chambre d’appel de la Cour pénale internationale ce mercredi.

Son président a rendu son arrêt après plus d’une heure et demie passée à démonter, un à un, les arguments du bureau du procureur. Et finalement, vers 16h30, il conclut « que la chambre rejette l’appel [de l'accusation] et confirme la décision prise en première instance » : Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont donc définitivement acquittés.

La Chambre d’appel de la #CPI confirme, à la majorité, la décision de la Chambre de première instance I du 15 janvier 2019 d’acquitter Laurent #Gbagbo et Charles #BléGoudé de toutes les charges de crime contre l’humanité. L'acquittement est désormais définitif. pic.twitter.com/QdUZGgdlAH — CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) March 31, 2021

La chambre d’appel révoque aussi les conditions à leur remise en liberté et demande au greffier d’organiser leur transfèrement vers un ou des États de leur choix. En clair, les deux hommes sont innocentés, libres et peuvent rentrer, s’ils le désirent, en Côte d’Ivoire.

Sur le parvis de la CPI, ce fut l’explosion de joie pour les quelques dizaines de partisans qui étaient venus les soutenir.

Cette décision, en revanche, est un revers pour la procureure Fatou Bensouda qui échoue dans ce cas emblématique à deux mois et demi de la fin de son mandat.

