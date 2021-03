Mali-France: Florence Parly à Bamako après le rapport de l'ONU sur la frappe de Bounti

Nous avons un rapport de l'ONU, auquel nous avons d'ailleurs contribué, qui n'avance aucune preuve, que des témoignages. Des témoignages dont on ne connait pas l'origine et dont on ne connait pas les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis, en particulier si les personnes qui ont témoigné ont une allégeance à des groupes terroristes ou des puissances étrangères.