RDC: flambée de violences à Bakuakenge, localité disputée par le Kasaï et le Kasaï Central

La localité de Bakuakenge est disputée par deux provinces, le Kasaï et le Kasaï Central en RDC (image d'illustration) AFP/File

Texte par : RFI

Une dizaine de personnes ont été tuées lundi dans ce qui s’apparente à un conflit intercommunautaire à Bakuakenge, une localité disputée par les provinces du Kasaï et du Kasaï Central, au centre de la RDC. C’est le bilan le plus lourd depuis les affrontements d’aout 2020 qui avaient entrainé la mort d'une dizaine de personnes et des milliers de déplacés. La crise persiste dans cette partie de la RDC où des conflits ont été aggravés, suite notamment au découpage territorial de 2015.