Acquittement de Laurent Gbagbo devant la CPI: un retour en Côte d’Ivoire est-il possible?

Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, 15 janvier 2019. © AFP/Issouf Sanogo

Texte par : RFI Suivre 4 mn

La Chambre d’appel de la CPI a confirmé ce mercredi 31 mars 2021, la décision d’acquittement de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Après plus de dix ans de procédures devant la CPI, l’ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse, qui vivent respectivement en Belgique et aux Pays Bas, sont donc blanchis. Se pose désormais la question de leur retour en Côte d’Ivoire.