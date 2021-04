Cameroun: une organisation de défense des droits de l'homme exige la libération de 7 journalistes

Vue de Yaoundé, capitale du Cameroun (photo d'illustration). Tim E. White/Getty Images

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Il y a un an, plus de 80 organisations de défense des droits de l’homme et de la presse avaient signé un appel à l’attention de plusieurs présidents africains, leur demandant de libérer les journalistes détenus dans des prisons souvent surpeuplées et dont les prisonniers sont souvent vulnérables à la Covid 19. Au Cameroun, le Comité de protection des journalistes (CPJ) relance le président Paul Biya.