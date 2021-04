Madagascar: la société civile interpelle le gouvernement sur sa gestion du Covid-19

Dépistage du Covid-19 au centre médical d'Andohatapenaka à Antananarivo, le 20 juillet 2020. AFP - RIJASOLO

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. Le pays enregistre au total 24 426 cas et 418 décès. Une deuxième vague plus meurtrière que la précédente et qui compte plus de cas graves. Ce mercredi, les organisations de la société civile engagées dans le domaine de la santé ont tenu une conférence de presse. Les mesures et la stratégie de riposte prises par les autorités pour contenir la propagation sont insuffisantes au vu de l'augmentation alarmante du nombre de cas, estiment-elles.