Procédure contre l’ex-président mauritanien: ses avocats dénoncent une violation des droits de la défense

Nous estimons qu’il s’agit d’une atteinte grave d’une violation fondamentale des droits de la défense tels que consacrés d’abord par la Constitution de la République islamique de Mauritanie, tels que consacrés par le code de procédure pénale en vigueur en République islamique de Mauritanie, et tels que consacrés par les pactes internationaux et autres conventions auxquelles la Mauritanie est partie prenante. Et je pense particulièrement au pacte international relatif au droit civil et politique auquel la Mauritanie est partie prenante. Ce dossier est essentiellement politique. Et donc, tous ces éléments qui se trouvent dans ce dossier n’ont aucun rapport avec les charges ou avec les chefs d’accusation qui sont reprochés à notre client. Nous avons communiqué avec le juge, nous lui avons finalement adressé une requête écrite. Et figurez-vous qu’il nous a opposé une décision de non-recevoir écrite. Évidemment, nous avons saisi la chambre d’accusation pour lui poser tous ces problèmes en position de rendre une décision qui, nous l’espérons, sera une décision conforme à la loi.