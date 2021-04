RCA: le gouvernement réfute les accusations des experts de l'ONU

Nous aurions bien souhaité que ce groupe d'experts puisse faire un communiqué qui mentionne toutes les exactions faites par la CPC, par les groupes armés qui se sont retirés de l'accord de paix et qui sont principalement dirigés par des étrangers et peut-être des défis ou des manquements qu'auraient pu connaître nos forces armées centrafricaines et éventuellement leurs alliés, mais je dis encore que cela, semble-t-il, n'est pas dans l'agenda de ce groupe d'experts.