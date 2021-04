Barrage de la Renaissance: négociations à Kinshasa pour une sortie de crise

Vue satellite du chantier du barrage de la Renaissance. Maxar Technologies via AP

Texte par : RFI 3 mn

Kinshasa accueille, à partir de ce samedi 3 avril et ce, jusqu’à lundi, un nouveau round de négociations autour du chantier de construction du barrage de la Renaissance. Les ministres égyptien, éthiopien et soudanais des Affaires étrangères seront présents. L’Éthiopie construit sur le Nil, depuis 2011, le plus grand barrage d’Afrique. Le Soudan et surtout l’Égypte craignent un impact sur leurs réserves vitales en eau. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris la présidence de l’Union africaine (UA) en février et va, à son tour, tenter de trouver une sortie de crise.