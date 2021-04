La Grèce et la Tunisie ont mené des exercices militaires conjoints en Méditerranée

Des navires grecs participent à des exercices militaires conjoints avec l'Italie, la France et Chypre en Méditerranée orientale, le 25 août 2020.

Les deux pays n’ont communiqué sur l’évènement qu’une fois les manœuvres terminées. Les ministères de la Défense ont simplement précisé, de manière laconique, que la coopération portait sur la lutte contre les dangers en mer, l’immigration clandestine et la contrebande.

Avec notre correspondant à Tunis, Michel Picard

Jamais depuis la révolution tunisienne de 2011 le nombre de départs clandestins vers l’Europe n’a été aussi élevé. Alors que l’hiver est peu propice aux traversées, 640 candidats à l’exil ont encore rejoint le mois dernier les côtes italiennes, 20 fois plus qu’en février 2020.

La Grèce est venue partager avec la Tunisie son expertise de lutte contre la migration clandestine et les trafics en mer. Surveillance, moyens de recherche, moyens de secours ont été au menu de l’exercice auquel ont pris part un navire militaire côté grec et un patrouilleur rapide accompagné de forces navales spéciales côté tunisien.

Un œil sur la Libye

Mais au-delà des thématiques migratoires, il faut considérer la présence grecque à quelques encablures de Tripoli à la lumière de l’implantation en Libye de son rival turc.

Tunis et Athènes partagent des inquiétudes communes quant à l’expansion turque et sa présence pérennisée sur le sol libyen. La visite l’été dernier à Tunis du chef de la diplomatie grecque a été l’occasion de rappeler les bénéfices de voir la situation en Libye s’apaiser. Le Premier ministre grec sera mardi en Libye pour y rouvrir l’ambassade de son pays, fermée depuis six ans.

Par cet exercice militaire conjoint, certes limité car n’impliquant qu’un seul de ses navires, la Grèce entend réaffirmer face à son voisin turc qu’il faut compter avec elle en Méditerranée. L’occasion également d’élargir son réseau de partenariats privilégiés avec des pays qui partagent nombre de ses préoccupations.

