La rougeole frappe de nouveau massivement la RDC

L'épidémie de rougeole touche de nouveau la RDC. AFP PHOTO / LIONEL HEALING

Huit mois après la déclaration officielle de la fin de la plus grande épidémie de rougeole au monde, qui avait tué plus de 7 000 enfants en RDC, la situation redevient inquiétante. Plus de 13 000 cas ont été enregistrés depuis janvier 2020. Quasiment toutes les provinces ont notifié de nouveaux cas de rougeole. Depuis le début de l’année, des acteurs humanitaires vaccinent dans des foyers épidémiques qui étaient censés être éteints.