Sénégal: Macky Sall promet de «nouvelles réponses» à la jeunesse

La lutte contre le chômage des jeunes nécessite un nouvel élan. J'ai décidé d'une réorientation des allocations budgétaires, à hauteur de 450 milliards de francs CFA au moins, sur trois ans, dont 150 milliards pour cette année. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes ; un guichet unique sera installé dans chacun de nos 45 départements. Dénommé Pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, ce guichet servira de cadre d'accueil, de conseil et de financement des porteurs de projets. j'ai décidé d'allouer dès le mois de mai 80 milliards de francs CFA au recrutement de 65 000 jeunes.