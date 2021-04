Congo-B.: l’UDH-Yuki de feu Parfait Kolélas publie ses propres résultats

L’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) de Guy-Brice Parfait Kolélas, opposant congolais emporté par le Covid-19 le 22 mars au lendemain de la présidentielle, a publié samedi 3 avril ses résultats partiels de ce scrutin qui lui donnent une large avance devant le président Denis Sassou Nguesso, déclaré vainqueur par les résultats provisoires officiels.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Les résultats de l’UDH-Yuki concernent environ 20% des bureaux de vote. Grâce à ses délégués déployés le jour du vote, cette formation a reçu et compilés 1172 procès verbaux sur 5778 attendus qui ont donné les résultats que son porte-parole Lucrèce Nguedi a mis à la disposition de la presse.

« Ont obtenu : Kolélas Parfait Guy-Brice, 176 187 voix, soit 64,13% ; Sassou Nguesso Denis, 86 264 voix, soit 31,40% ; Dzon Mathias 5633, soit 2,05% », a révélé M. Nguedi.

Les résultats provisoires officiels publiés le 23 mars donnaient le président Denis Sassou Nguesso largement vainqueur avec 88,57% de suffrages, contre 7,84% pour le regretté Guy-Brice Parfait Kolélas.

Pour Lucrèce Nguedi, ces résultats sont un hold-up électoral sur fond d’une grande mascarade. Il demande à la Cour constitutionnelle de les annuler. « L’UDH-Yuki invite la Cour constitutionnelle à dire le droit et donc à prononcer l’annulation pure et simple des résultats provisoires du scrutin des 17 et 21 mars 2021 », a-t-il lancé.

Contactée, une source proche du gouvernement a indiqué qu’elle n’accordait aucun crédit aux déclarations de l’UDH-Yuki.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne