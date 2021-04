Gabon: René Ndemezo'o Obiang de retour au sein du parti présidentiel

Sous Omar Bongo, René Ndemezo'o Obiang a été plusieurs fois ministre et porte-parole du gouvernement. Il avait claqué la porte du parti en 2015 et créé son propre parti pour soutenir Jean Ping, challenger d’Ali Bongo lors de la présidentielle de 2016. René Ndemzo’o Obiang appelle désormais tous les cadres à un retour au PDG.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

René Ndemezo’o Obiang a rejoint avec armes et bagages le parti qu’il avait quitté en 2015. Il avait ensuite farouchement combattu Ali Bongo lors de l’élection présidentielle de 2016. René Ndemezo’o Obiang était alors directeur de campagne de Jean Ping qu’il avait brutalement quitté après le scrutin pour rejoindre la majorité. Aujourd’hui, il invite d’autres camarades à suivre son exemple : « J’invite également les frères et sœurs, héritiers spirituels au plan politique d’Omar Bongo Ondimba qui ont quitté le PDG à surmonter nos divergences et à y revenir pour bâtir ensemble autour du président Ali Bongo Ondimba ce Gabon qui nous est cher ».

Premier à réagir promptement à cet appel, Jean Eyeghe Ndong. Le dernier Premier ministre d’Omar Bongo qui soutient l’opposant Jean Ping est dubitatif : « J’assiste un tant soit peu philosophe à ce théâtre d’un goût douteux. Je pense que la politique est une activité noble. À l’observation, il n’en est rien pour certains compatriotes ».

Au lieu de faire les yeux doux à ceux qui ont quitté le parti, Ali Bongo doit d’abord réhabiliter tous les anciens écartés par la jeune génération, a conseillé un autre fidèle d’Omar Bongo.

►À lire aussi : Ali Bongo accorde sa première interview depuis son AVC

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne