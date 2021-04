Sénégal: dans la Médina de Dakar, le discours de Macky Sall a déçu

Dans un salon de coiffure d quartier de la Medina à Dakar. © Flickr

Le discours devant la nation de Macky Sall a manqué d’envergure, selon l’opposition sénégalaise, qui s’attendait à des annonces plus fortes. Rien non plus sur la crise politique qui a secoué le pays suite à l’affaire judiciaire impliquant l’opposant politique Ousmane Sonko.