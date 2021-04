Centrafrique: le puissant groupe UPC s'engage à se retirer de la coalition rebelle du CPC

L'UPC d'Ali Darassa s'engage à se retirer de la coalition du CPC (Image d'illustration). AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Centrafrique, l’un des plus puissants groupes armés du pays, l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) d’Ali Darassa « s’engage » à « se retirer de la Coalition des Patriotes pour le changement », la CPC, cette coalition rebelle formée en décembre et qui cherche depuis à renverser le président Touadéra. C’est ce qu’indique un communiqué diffusé lundi soir, et dont le porte-parole de l’UPC a confirmé l’authenticité.