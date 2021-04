Bénin: polémique sur la date de fin du mandat présidentiel, des incidents signalés

L'organisation de la présidentielle d'avril 2021 est mise en cause par des organisations de la société civile et l'opposition au président sortant qui se présente pour un nouveau mandat (illustration du président Patrice Talon en août 2020) YANICK FOLLY / AFP

Au Bénin, cela fait cinq ans que Patrice Talon est en fonction et l’opposition ne veut pas qu’il reste une seconde de plus. Or la modification de la Constitution et du calendrier électoral, lui donne une rallonge d'un mois et demi. Ses adversaires politiques de la diaspora appellent à descendre dans la rue. Une journée délicate qui inquiète à Cotonou d'autant que des incidents ont été signalés dans la nuit.