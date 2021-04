Barrage de la Renaissance : à Kinshasa, la réunion tripartite s'achève sans accord

Le barrage de la Grande renaissance construit en Ethiopie dans la région de Benishangul Gumuz, sur le Nil Bleu. REUTERS/Tiksa Negeri

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La réunion tripartite sur le Grand Barrage de la Renaissance (GERD) s’est clôturée ce mardi 6 avril à Kinshasa. Prévue pour deux jours, elle a durée trois jours, sans que les délégués Éthiopiens, Soudanais et Égyptiens ne parviennent à un accord. Félix Tshisekedi espérait déclencher par ces assises une nouvelle dynamique afin de parvenir à une feuille de route consensuelle. Cette réunion devait également aboutir à la définition des objectifs et de la périodicité des prochaines rencontres. Les discussions, longues et difficiles, n’ont malheureusement pas fait avancer le dossier.