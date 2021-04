Covid-19: l’économie mauricienne subit sa pire performance économique en 40 ans

Modèle de réussite économique en Afrique pendant des décennies, Maurice subit de plein fouet les conséquences de la pandémie du coronavirus. Les activités industrielles connaissent une contraction de 15,2 %, ce qui se traduit par la pire économique de l’île en 40 ans. C’est la conséquence du confinement de l’année dernière. Et le reconfinement depuis un mois, devrait accentuer ce brutal glissement économique.

De notre correspondant à Port-Louis, Abdoollah Earally

Avec une économie toujours portée par la croissance depuis le boom des années 1980, une contraction de cette ampleur est source de grande inquiétude. La décroissance est estimée à 15,2 %. Du jamais vu depuis 40 ans, malgré plusieurs chocs économiques, comme la fin des accords multifibres en 2005 et la crise financière mondiale de 2008.

La pandémie de Covid-19 ressemble à un coup de grâce à un modèle économique. De toutes les industries, c’est le tourisme qui vit des moments les plus sombres. Il représentait avant la pandémie un quart du produit intérieur brut, et garantissait 125 000 emplois directs et indirects. Ses activités ont chuté de 67 %. Les conséquences dans la vie de tous les jours sont le chômage qui a désormais franchi la barre des 10 % et des difficultés financières pour trois familles mauriciennes sur quatre.

Comme plan de sauvetage, la Banque de Maurice a injecté dans l’économie deux milliards de dollars puisés des réserves qu’elle faisait soigneusement fructifier depuis l’Indépendance de l’île.

►À lire aussi : Frontières et écoles fermées sur l'Île Maurice après le retour du Covid-19

