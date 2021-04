Les Premiers ministres grec et italien en visite officielle en Libye

Le Premier ministre de transition libien Abdul Hamid Dbeibah (R) reçoit le président du Conseil italien Mario Draghi, à Tripoli, le 6 avril 2021. Mahmud Turkia AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après le déplacement de plusieurs ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères ainsi que du chef du Conseil européen la semaine dernière à Tripoli, les Premiers ministres italien et grec ont effectué ce mardi 6 avril une visite officielle en Libye. Ils ont discuté avec le nouvel exécutif libyen des dossiers économiques et sécuritaires ainsi que de leur coopération bilatérale. Cette double visite constitue une preuve supplémentaire du vif intérêt de l'Europe pour l’embellie politique que connaît ce pays.