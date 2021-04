Invité Afrique soir

Présidentielle au Tchad: Daniel Ngadjadoum, chef de cabinet de Ngarlejy Yorongar

Audio 03:59

Une électrice dépose son bulletin dans l'urne pour le second tour de la présidentielle tchadienne. Le 20 mars 2016, à Niamey. (Photo d'illustration) ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : Esdras Ndikumana Suivre 5 mn

Le 11 avril, les Tchadiens vont aux urnes pour élire leur président. Le sortant, Idriss Déby Itno, se représente pour un sixième mandat. Au total, dix candidats ont été enregistrés par les autorités, même si certains avaient annoncé qu'ils ne briguaient plus le suffrage des électeurs. RFI donne la parole à chacun dans les jours qui viennent pour qu'ils parlent de leur diagnostic du pays, de leurs propositions et du choix de participer ou non à cette élection. Aujourd'hui, notre invité est Daniel Ngadjadoum, le chef de cabinet de Ngarlejy Yorongar, indisponible pour des raisons de santé pour le moment et qui s'est retiré du processus électoral, même si son nom et sa photo figurent sur le bulletin de vote. Daniel Ngadjadoum revient sur les raisons de ce retrait et son avenir.