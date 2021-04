Présidentielle au Tchad: le Covid s’invite dans la campagne électorale

Meeting d'un candidat à la présidentielle tchadienne au Stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena. (Illustration) AFP - DJIMET WICHE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Tchad alors que les candidats battent campagne pour l’élection présidentielle du dimanche 11 avril. L’épidémie de coronavirus s’est invitée dans la campagne. Un des candidats est d’ailleurs tombé malade à quelques jours du scrutin et a dû se mettre en quarantaine. Il s’agit du chef de file de l’opposition, Félix Nialbe Romadoumngar de l’URD, l’Union pour le renouveau et la démocratie. Officiellement, le pays a enregistré 4 595 cas et 166 décès depuis le début de l’épidémie.