Présidentielle au Tchad: Pahimi Padacket Albert en campagne à Lagon contre l'insécurité

Tchad: l'ancien Premier ministre Pahimi Padacket Albert est en campagne à Lagon, dans le Mayo Kebbi-Ouest, le 6 avril 2021, pour l'élection présidentielle. © Madjiasra Nako / RFI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Au Tchad, plus que 4 jours avant l’élection présidentielle prévue dimanche prochain. Six candidats sont en lice contre le président sortant Idriss Deby Itno. Avec peu de moyens, ils se sont repliés en province où ils essayent de convaincre la population de ne pas offrir un autre mandat au chef de l’État sortant, au pouvoir depuis trente ans et qui demande un nouveau mandat de six ans. Après Doba et Lai, c’est à Lagon dans le Mayo-Kebbi que notre correspondant a retrouvé l’ancien Premier ministre Pahimi Padacket Albert qui se positionne comme celui qui accordera à Idriss Deby une retraite sans ennui.