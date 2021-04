Centrafrique : l'annonce du retrait de l’UPC de la rébellion accueillie avec scepticisme

Ali Darassa, ici au milieu de ses hommes le 16 mars 2019. FLORENT VERGNES / AFP

Le communiqué diffusé lundi soir par Ali Darassa, chef du puissant groupe armé UPC suscite un certain scepticisme. Dans ce document manuscrit authentifié par RFI, le chef rebelle s’engage à se retirer de la rébellion CPC et dit vouloir réintégrer l’accord de paix de Khartoum, qu’il avait dénoncé en décembre pour rejoindre la rébellion. Mais cette déclaration sème le trouble au sein de la coalition, et est accueillie avec « réserve » par les autorités.