Crise sécuritaire au Mozambique: réunie en sommet à Maputo, la SADC annonce une mission technique

Photo prise le 2 avril 2021. Des déplacés de la ville de Palma arrivés à Pemba, après l'attaque jihadiste du 24 mars. Alfredo Zuniga AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Dans le sud du continent africain, l'organisation régionale de la SADC a présenté ce jeudi après-midi 8 avril les conclusions de son sommet extraordinaire organisé en urgence sur la crise sécuritaire et humanitaire au Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Deux semaines après l'attaque spectaculaire et meurtrière de Palma par un groupe se revendiquant du jihad international, cinq dirigeants de la région étaient à Maputo aux côtés du président mozambicain Filipe Nyusi. Pas d'avancée majeure, mais l'annonce d'une mission technique et deux nouvelles dates fixées pour des rencontres.