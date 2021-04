Ebola en Guinée: les acteurs de la santé face à une défiance vis-à-vis de la vaccination

Le point essentiel de cette riposte, c’est d’assurer une acceptation et une accessibilité à des communautés, afin de mettre en place toutes les interventions pour prévenir, pour interrompre la propagation du virus et aussi pour éviter les risques, en particulier transfrontaliers, qui ont été identifiés au début de cette riposte. Ce qui s’est passé, c’est qu’il y a eu une nouvelle chaîne de transmission, qui est en train d’être investiguée. Et comme je dis, les équipes de l’OMS et des autres partenaires, qui sont en train de faire cette investigation, sont en pourparlers, pour que tous les accès soient fournis, afin de suivre les différentes chaînes de transmission possibles. Des poches de réticence peuvent exister et ce n’est pas rare dans la riposte aux épidémies. Je pense qu’il faut prendre acte des poches de résistance -ça existe dans toutes les interventions de santé- les analyser, de manière à avoir ce partenariat, cette collaboration avec la communauté, sans qui, rien ne peut se faire au final.